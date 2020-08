Bauarbeiten im Endspurt: Kinder weihen Salzahalle ein

Noch ist der neue Hallenboden abgedeckt, noch fehlt das ein oder andere Waschbecken, und auch die interaktive Werbeanzeige ist noch nicht angebracht. Doch in etwa fünf Wochen, genauer am 26. September, soll der erste Ball über das Spielfeld rollen.

Zwar wurde die Salzahalle vor allem für den Thüringer Handball-Club (THC) erweitert und umgebaut, um Champions-League- und Bundesliga-Spiele künftig auch zu Hause austragen zu können. Doch eingeweiht wird der Linoleumboden nicht von Handballerinnen, sondern von den kleinen Fußballern aus den Langensalzaer Kindergärten.

Eine Stahlkonstruktion trägt die neue Tribüne der Salzahalle. Foto: Daniel Volkmann

Während die Kleinen am Samstagvormittag um den Kindergarten-Cup spielen, haben die großen am Abend ihren Auftritt: Dann trägt der THC sein erstes Bundesligaspiel zu Hause in Bad Langensalza aus. Bis dahin ist allerdings noch einiges zu tun.

„Wie bei jeder Großbaustelle sind die letzten Wochen immer die mit dem höchsten Druck“, sagt Landrat Harald Zanker (SPD). Die Arbeiten liegen aber sowohl zeitlich als auch finanziell im Plan. „Bei einer solchen Hammermaßnahme ist das nicht selbstverständlich.“

Zwei separate Eingängefür Hobbysportler und Profispieler

Innerhalb von etwa einem Jahr und drei Monaten wurde ein Teil der alten Halle abgerissen, ein neuer gebaut. Der Rest wurde umgestaltet und grundhaft saniert. Die veranschlagten Kosten von 13,125 Millionen Euro mussten laut Landrat nicht aufgestockt werden. Besonders stolz ist er, dass von den insgesamt 36 an den Bauarbeiten beteiligten Gewerken nur zwei nicht aus der unmittelbaren Region kommen.

„Wir hatten großes Glück, dass alles so gut ineinander gegriffen hat. Das ganze Projekt lief wie ein Uhrwerk“, so Zanker. Jetzt, da der Hallenboden verlegt ist und die Klima-und Abluftanlage funktioniert, hänge es nur noch an Kleinigkeiten. Eine besondere Neuerung: THC, Sportvereine und Schulklassen nutzen künftig nur noch das Spielfeld gleichermaßen.

Noch ist der Boden der Salzahalle abgedeckt. In fünf Wochen sollen Kinder und Handballerinnen das erste Mal darauf spielen. Foto: Daniel Volkmann

Denn während Schüler und Freizeitsportler den gewohnten Eingang an der Vorderseite der Halle nutzen werden, bekommen die Handballerinnen einen eigenen, neuen Eingang auf der rechten Seite des Gebäudes – inklusive eigenem Umkleide- und Sanitärbereich.

Mit der zusätzlichen Tribüne im neuen Trakt haben ab September etwa 2000 Menschen in der Halle Platz. Für diese Masse an Zuschauern müssen auch Parkplätze geschaffen werden. Die insgesamt 126 geplanten Stellplätze sollen laut Landrat auf dem Schotterplatz unterhalb der Salzahalle entstehen. Ein Parkplatz, der eigentlich gar kein Parkplatz ist. Denn die Stellflächen sollen lediglich für die Zeit der Handballspiele, also etwa alle zwei Wochen, beparkt werden. In der übrigen Zeit fungiert die Fläche als ganz normaler Sportplatz mit 400-Meter-Bahn drumherum.

Weitsprunganlageund 100-Meter-Bahn in Planung

Auch der Rest der Außenanlagen soll im Sinne des Sports vollkommen neu gestaltet werden. Unter anderem entstehen zwischen der Halle und dem neuen Sportplatz eine Weitsprunganlage und eine 100-Meter-Bahn. Das 2,3 Millionen Euro teure Projekt befindet sich laut Landrat derzeit noch in der Planung. Eine Förderung von etwa 40 Prozent wurde aber bereits zugesichert. In etwa einem Jahr sollen auch die Außenanlagen fertig sein.