Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauarbeiten in Höngedas Bergstraße

Der grundhafte Ausbau der Bergstraße in Höngeda geht am Montag, 22. Juni, weiter. Wie die Mühlhäuser Stadtverwaltung mitteilt, werden die Arbeiten in dem Ortsteil voraussichtlich drei Monate dauern. Dabei sollen der Abwasserkanal erneuert und die Anliegerstraße mit einer Asphaltoberfläche ausgebaut werden. In den Straßenbau werden demnach 140.000 Euro investiert, der Kanalbau schlägt mit 93.000 Euro zu Buche.