Baumschnitt, aber richtig: Theorie und Praxis in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Was ein Erziehungsschnitt ist und wie ein Pflegeschnitt funktioniert, lernen die Teilnehmer beim nächsten Obstbaumschnitt-Seminar in Bad Langensalza.

Der BUND-Ortsverband bietet am Samstag, 18. März, ein Seminar zum fachgerechten Obstbaumschnitt an. Unter der fachlichen Leitung von Nils Heinrich werden jeweils der Erziehungsschnitt an neu gepflanzten Bäumen und der Pflegeschnitt an älteren Bäumen demonstriert. Das Seminar beginnt um 10 Uhr im Bund-Natur-Garten. Nach einer Stunde Theorie und der Demonstration an einem Obstbaum geht es an die Praxis auf einer Streuobstwiese. Gegen 15 Uhr endet das Seminar. In der Teilnehmergebühr sind Mittagessen und Getränke inklusive. red

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis 15. März gebeten per E-Mail an: kontakt@bund-umweltzentrum.de