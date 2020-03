Baustart für Fernwärmeleitung am Lindenbühl in Mühlhausen

Am Mühlhäuser Lindenbühl haben am Mittwoch die Bauarbeiten für die Verlegung einer 1,1 Kilometer langen Fernwärmetrasse begonnen. Sie soll voraussichtlich ab Ende Oktober das innerstädtische Fernwärmenetz mit dem Heizkraftwerk in der Ballongasse verbinden.

Bisher waren 250 private Haushalte im Bereich Jakobiviertel und die Gebäude der Stadtverwaltung sowie öffentliche Gebäude wie die Stadtbibliothek, die Kornmarktkirche und das Kulturhistorische Museum über das Heizkraftwerk in der Spielbergstraße mit Wärme versorgt worden. Das soll mit Ende der Bauarbeiten abgeschaltet werden, weil der Betrieb der veralteten Anlage weder wirtschaftlich noch umweltbewusst ist.

Mehr als eine Million Euro werden investiert

1.037.000 Euro investieren die Stadtwerke Mühlhausen in den Bau, sagte Geschäftsführer Henning Weiß beim Spatenstich. Die Abschaltung des Heizkraftwerks Spielbergstraße sei auch ein Beitrag zur Reduzierung der Emissionen in der Innenstadt. Mit dem Bau werde ein wichtiger Meilenstein für die Energiewende in Mühlhausen gesetzt, erklärte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Die Stadtwerke seien ein zentraler Akteur, um das Ziel einer klimagerechten Stadt zu erreichen.

Marten De Haan (links) von der Baufirma Helmar, Regina Gierse und Henning Weiß (beide Stadtwerke) sowie Oberbürgermeister Johannes Bruns (2. von rechts) beim symbolischen Spatenstich am Lindenbühl. Foto: Alexander Volkmann

Verlegt werden die 40 Zentimeter starken Rohre etwa 2,30 Meter unter der Erde – zwischen Kreuzung Spielbergstraße und Brunnenkreßstraße entlang des Radwegs und dann von der Brunnenkreßstraße bis zum Kiliansgraben in der Fahrbahn. Dafür werden Gräben geschachtet. Für die Querung der B 247 am Kiliansgraben kommen derzeit zwei Varianten in Frage – eine offene Bauweise mit damit verbundenen Sperrungen oder eine unterirdische Verlegung. Auch der Zeitplan dafür ist laut Weiß noch nicht ganz klar. Die Stadtwerke planen mit August.

Allerdings prüfe das Landesamt für Bau und Verkehr eine Umleitungsstrecke wegen Bauarbeiten im Heidkopftunnel an der A38 durch Mühlhausen. Dann müsse man einen anderen Zeitabschnitt finden, so Weiß. Für die Bäume am Lindenbühl wurden Schutzgutachten erstellt, außerdem würden die Linden auch während der Bauarbeiten kontrolliert.

Im Herbst Baubeginn für Solarthermie-Anlage

Seit Mitte der 1990er Jahre versorgen die Stadtwerke ihre Kunden in fünf Fernwärmenetzen mit eigenen Heizkraftwerken, so in der Windeberger Landstraße, Ballongasse, Rodemannstraße, Feldstraße und Spielbergstraße. Mittlerweile seien es etwa 4800 Haushalte. Nächste Woche soll das neue Blockheizkraftwerk in der Feldstraße in Betrieb genommen werden, das, wie der Bau der Fernwärmeleitung, ebenfalls ein Projekt aus dem mittelfristigen Konzept der Stadtwerke seit 2016 ist. So werden nach dem Ende der geförderten Laufzeiten alle Blockheizkraftwerke durch effizientere und klimafreundlichere Aggregate ersetzt, wie bereits in der Windeberger Straße und in der Ballongasse geschehen.

Das langfristige Ziel der Stadtwerke sei die Umstellung auf eine kohlenstoffdioxidarme Fernwärmeversorgung. Dabei sollen erneuerbare Energien wie Solarthermie und Abwärme aus der Industrie eine Rolle spielen. Im Herbst werde der Bau der Solarthermieanlage auf dem Schadeberg beginnen. Die Stadtwerke wollen damit bis zu vier Gigawatt Energie ökologisch erzeugen, was dem Wärmebedarf von etwa 400 Haushalten entspreche und 674 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einspare.