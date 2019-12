Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bayrische Volksmusik und geistliche Choräle

Zu einer schönen Tradition geworden sind die Weihnachtskonzerte des Männer- und Frauenchores gemeinsam mit dem Bläserkreis Langula in der Kirche St. Georg. Zum 22. Mal luden die Chöre mit ihrem Chorleiter Peter Schnepf dazu ein.

Schon beizeiten vor Beginn wurden die Plätze in der Kirche knapp. Mit Solisten und Bläsern waren es in diesem Jahr mehr als sechzig Mitwirkende. Zum Lied „Sind die Lichter angezündet“, das die Bläser intonierten, zogen die Chöre in die Kirche ein. Zur Eröffnung sangen die Chöre, begleitet am Klavier von Susann Rettelbusch, „Gloria in excelsis Deo“, was ein musikalischer Leckerbissen war. Mit kurzen Worten begrüßte danach Pfarrerin Sophie Kersten alle Konzertbesucher und ging auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Das Lied vom „Kleinen Trommeljungen“, was zu den jüngeren Weihnachtsliedern zählt, sang der gemischte Chor, begleitet auf einer Trommel von Christopher Baumgart und am Klavier von Susann Rettelbusch.

Mit Trompeten und Klarinette sowie danach mit Gesang wussten Denise Hecht, Franziska Volkhardt und Alex Betzold zu gefallen, indem sie in bayrischer Mundart das Lied „Es wird scho‘ glei‘ dumpa“ darboten. „Mögen Engel dich begleiten“ – mit diesem Lied begeisterten Christine und Lisa Dittrich mit Lena Labitzke mit ihrem Gesang. Doch nicht nur die aktiven Sänger waren gefragt. Eingeladen wurden durch den Chorleiter alle Konzertbesucher zu dem bekannten Weihnachtslied aus der Feder von Martin Luther „Vom Himmel hoch, da komm ich her“.

Mit den Liedern „You raise me up“ und „Nehmt Abschied, Brüder“ setzte mit ihrem Sologesang Sarah Maibuhr einen weiteren Höhepunkt in diesem Konzert, das mit dem Lied „Gute Nacht“ vom gemischten Chor und zum Ausgang mit dem Bläserkreis „Menschen, die ihr wart verloren“ unter viel Beifall für alle Darbietungen zu Ende ging.