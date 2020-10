Im Beberstedter Wald könnten bald fünf der bislang größten Windräder der Welt stehen. Entsprechende Pläne stellte nun der Anlagenplaner, die Altus AG, im Gemeinderat Dünwald der Öffentlichkeit vor.

Die Eckdaten: Die Nabenhöhe der Anlagen liegt bei 165 Meter, bis zur Flügelspitze sind es 242,5 Meter – fast dreimal so hoch wie die Mühlhäuser Marienkirche. 95.000 Megawatt Strom sollen pro Jahr erzeugt werden – das entspricht dem Verbrauch von 27.200 Haushalten. Der Abstand zum nächsten Wohnhaus beträgt etwa eineinhalb Kilometer. Die Flächen gehören der Waldbesitzer GbR Beberstedt, einem Verbund privater Waldeigentümer.

Einnahmen für Waldbesitzerund Gemeinde aus Pacht und Steuern

Für den Bau müssten, laut Altus AG, gut zwei Hektar Wald gerodet werden. Dafür gebe es eine Ersatzaufforstung auf sechs Hektar umliegender kleinerer Flächen. Vorbereitend hätten die Beberstedter Waldbesitzer bereits in den vergangenen Jahren den Holzeinschlag reduziert, sagte Wigbert Hagelstange (Freie Wähler) und Vorstand der Waldbesitzer.

Die Gutachten zum Schallschutz und zum Schattenwurf gehen nicht von einer schädlichen Belastung aus. Vogel- und Fledermausuntersuchungen wurden angestellt. Die notwendigen Abstände zu Rotmilan-Horsten können nicht eingehalten werden; allerdings jagt die Vogelart im Offenland und soll deshalb mit den Windrädern nicht in Berührung kommen.

Es gibt auch Geld für die Gemeinde. Neben Gewerbesteuereinnahmen, die schwer kalkulierbar sind, auch die Wegepacht von 35.000 Euro pro Jahr sowie eine Beteiligung aus der EEG-Umlage für von Windkraft betroffene Kommunen. Die Regelung dafür soll Anfang 2021 Bundesgesetz werden. Die Branche geht von 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde aus, was 190.000 Euro jährlich für die Gemeinde Dünwald entspricht.

Kritik kam aus den Reihen der CDU-Fraktion, Norbert Bingel verwies auf Wald-Rodungen. Förster Bernd Winkler sieht den Schutz des Menschen im Mittelpunkt. Er sagt, Jahrhunderte lang sei der Wald teilweise exzessiv bewirtschaftet worden – Windkraftanlagen seien eine andere, zeitlich befristete, Zwischennutzung. Hüpstedts ehemaliger Bürgermeister Gerhard Wegerich (parteilos) hat sich viele Jahre lang in der Initiative Anti-Windkraft engagiert. Er sieht die Nutzung im Wald als kleineres Übel – alle Alternativen sind näher am Ort. „Das Vorranggebiet kriegen wir nicht weg.“

Grundlage für den Bau der Windräder im Wald zwischen Beberstedt und Silberhausen ist der im Mai 2016 vom Gemeinderat verabschiedete Bebauungsplan. Damit hatte die Gemeinde eine alternative Fläche angeboten, um zu verhindern, dass das bestehende Windvorrangebiet W9 weiter ausgebaut wird – zum Schutz der Einwohner.

Gemeinderat stimmt Verschiebung des Vorranggebiets in den Wald zu

Derzeit steht hier ein 80 Meter hohes Windrad in rund 860 Meter Entfernung zu Hüpstedt. Mit dem B-Plan entschied die Gemeinde selbst, wo sie wie viele Windräder haben will. Denn grundsätzlich ist deren Bau bei Einhaltung des Immissionschutzes in Deutschland überall möglich.

Durch den Beschluss soll W13 im Wald dann einziges Vorranggebiet in der Gemeinde nach dem neuen Regionalplan Nordthüringen sein. Bislang gibt es nur einen Entwurf über dessen Fortschreibung. W13 ist als Prüffläche vorgesehen – noch ist nichts entschieden. Ein neuer Regionalplan wird in ein bis zwei Jahren erwartet.

In einer der nächsten Sitzungen will der Gemeinderat über das Vorhaben beraten und über die weitere Öffentlichkeitsbeteiligung entscheiden. Drei der vier Mitglieder der Freien Wähler dürfen aus Befangenheit nicht mit abstimmen, weil sie selbst Waldbesitzer sind. Nach deren mehrheitlicher Zustimmung sowie dem breiten Konsens zum B-Plan im Gemeinderat vor vier Jahren sei man mit einer sechsstelligen Summe in Vorleistung gegangen, erklärte Stefan Dietl von der Altus AG.