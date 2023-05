Beet-, Balkon- und Gemüsepflanzen: Hier schlägt das Gärtnerherz im Unstrut-Hainich-Kreis höher

Gärtner Daniel Ellerich von der gleichnamigen Gärtnerei in Heyerode ist gut auf den Markt vorbereitet. Auch seine Rosenkleidchen sind wieder mit dabei.

Mühlhausen. Alles rund um den heimischen Garten, bieten knapp zwei Dutzend Fachhändler in dieser Woche auf dem großen Gärtnermarkt in Mühlhausen. Das ist der Plan.

Ampeln, Stauden und Küchenkräuter sowie junge Gemüse-, Beet und Balkonpflanzen gibt es am kommenden Samstag, den 6. Mai, auf dem Mühlhäuser Gärtnermarkt. Dieser findet von 7 bis 13 Uhr auf dem Kleinen Blobach statt. „Der Markt im vergangenen Jahr war gigantisch. Die Nachfrage riesig. Zusammengefasst für uns Gärtner ein Riesen-Erfolg“, sagt Daniel Ellerich aus Heyerode, der den Markt organisiert. Ellerich ist einer von wenigen Züchtern in der Republik, der sich mit der Zucht von Rosenkleidchen beschäftigt. Einer einjährigen Hängepflanze, die bis zu drei Meter lang wird. Pflegeleicht ist und den gesamten Sommer blüht. Auch sie ist in diesem Jahr wieder dabei, weiß der Gärtner. Aber auch Tomaten, Gurken und Kohlrabi warten auf die Gartenfreunde.