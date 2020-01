Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beethoven auf der Mühlhäuser Sauerorgel

Zu einem Höhepunkt des Mühlhäuser Musiklebens entwickelte sich das traditionelle Silvesterkonzert in der Marienkirche. Als Eröffnung des Beethoven-Jahres 2020 hatte Stadtorganist Denny Ph. Wilke Transkriptionen Beethovenscher Kompositionen für die Orgel in den Mittelpunkt gestellt. Zunächst brachte er jedoch, als Reverenz an Mühlhausens Selbstverständnis als Bach-Stadt, zwei Werke dieses großen, auch von Beethoven überaus geschätzten Meisters zum Erklingen – die berühmte Toccata und Fuge d-moll BWV 565 und die dem Tag gewidmete Choralbearbeitung „Das alte Jahr vergangen ist“ BWV 614, die in keinem Silvesterkonzert des Stadtorganisten fehlte.

Der Beethoven-Teil des Abends wurde mit der Orgelbearbeitung der „Drei Equale für Posaunenquartett“ eröffnet. Diesem weniger bekannten Werk Beethovens folgten Orgelbearbeitungen von vier der wohl bekanntesten Beethoven-Kompositionen – Werken mit dem Status von Ohrwürmern und den Konzertbesuchern mit Sicherheit gut bekannt. Eröffnet wurde der Reigen dieser Musiken vom ersten Satz der Mondscheinsonate, Beethovens mutmaßlich populärstem Klavierwerk. Es folge der Marsch Nr. 1 F-Dur, der Yorcksche Marsch, Beethovens bekannteste Militärmusik. Dass sich Marschmusik ohne Verlust ihrer Dynamik auch auf der Orgel angemessen interpretieren lässt, ist durchaus bekannt – trotzdem gelang es Wilke, das Publikum mit seiner auf der Sauer-Orgel erreichten Rhythmik und Dynamik zu überraschen und zu begeistern. Vorbehaltlos gilt das auch für den krönenden Abschluss des Konzertes, die Orgel-Earbeitung der Ode an die Freude, des Finalsatzes von Beethovens wohl bekanntestem Werk, seiner 9. Sinfonie. Vor genau zehn Jahren war im damaligen Silvesterkonzert nicht nur dieser letzte Satz, sondern die gesamte Sinfonie durch den Lübecker Marien-Organisten Ernst-Erich Stender in seiner eigenen Orgelbearbeitung aufgeführt worden. Das Publikum in der ausverkauften Marienkirche dankte dem Stadtorganisten für ein großartiges Konzert mit stehenden Ovationen. Peter Bühner ist Mitglied im Förderverein für die Sauerorgel.