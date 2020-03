Bianca Anders, die Direktorin der Celenus-Rehaklinik an der Salza in Bad Langensalza, erhebt schwere Vorwürfe gegen das Landesverwaltungsamt.

Behörde widerspricht Celenus-Vorwürfen in Bad Langensalza

Das Landesverwaltungsamt (LVA) widerspricht den von der Leiterin der Celenus-Klinik Bad Langensalza, Bianca Anders, geäußerten Kritik, wonach in der Behörde „inakzeptable Bearbeitungszeiten“ herrschen, was Bewerber in andere Bundesländer abwandern ließe. Auch Privatkliniken in Thüringen hätten nach Aussage von Michael Klostermann, Mitarbeiter im LVA, jederzeit die Möglichkeit, sich mit Anfragen zum Verfahrensstand in Antragsverfahren direkt an den Präsidialbereich des LVA zu wenden, um umgehend Auskunft zu erhalten. Von dieser Möglichkeit hat laut Klostermann die Celenus-Rehaklinik keinen Gebrauch gemacht.

Klostermann verweist auf die aktuelle Bundesstatistik, die die Vorwürfe widerlege. Thüringen sei „nachweislich das Bundesland mit den meisten erteilten Approbationen in Ostdeutschland“. Im bundesweiten Vergleich rangiere der Freistaat an fünfter Stelle. „Der überwiegende Teil dieser Verfahren ist erst entscheidungsreif, wenn durch die Antragsteller notwendige Unterlagen vollständig vorgelegt werden. Wann dies erfolgt, liegt nicht in der Hand der Approbationsbehörde“, so Klostermann. Hinzu komme, dass Gutachten meist bei einer Bundesbehörde einzuholen sind, um die Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsabschlüsse zu bewerten.