Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beide Stadtwerke erlassen Mehrwertsteuer

Die Stadtwerke Mühlhausen geben die zum 1. Juli von 19 auf 16 Prozent gesunkene Umsatzsteuersenkung an ihre Kunden weiter. Das teilt das Unternehmen mit. „Für unsere Kunden besteht kein Handlungsbedarf. Der verminderte Umsatzsteuersatz wird in den Jahresabschlussrechnungen für 2020 automatisch berücksichtigt“, erklärt Regine Gierse, kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtwerke.

Für einen Mühlhäuser Haushalt mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 2200 Kilowattstunden liegt die Ersparnis durch die sechsmonatige Senkung der Umsatzsteuer bei rund 9 Euro.

So gehen auch die Stadtwerke Bad Langensalza vor. Auch deren Kunden müssen nicht aktiv werden. Kunden, die vorab eine Reduzierung der Abschlagszahlungen durch die Senkung des Umsatzsteuersatzes wünschen, können dies online im Kundenserviceportal einstellen.

Näheres bei den Stadtwerken Mühlhausen Telefon 03601/434450 sowie per E-Mail an kundenservice@stadtwerke-muehlhausen.de und denen in Bad Langensalza auf https://www.swl-badlangensalza.de/kundencenter.