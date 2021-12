Bein-Decken aus Bad Langensalza für die Senioren

Bad Langensalza. Bad Langensalzas Stricklieseln von der Awo hatten eine tolle Idee.

Eine wärmende Weihnachtsüberraschung überbrachten jetzt die Stricklieseln der Arbeiterwohlfahrt Bad Langensalza, die sich donnerstags im Familienzentrum treffen.

Sie hatten in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Bein-Decken für Rollstuhlfahrende gestrickt und Kontakt zu Pflegeheimen und Seniorenzentren aufgenommen, um den Bedarf zu ermitteln. Jede Decke für sich ist ein Unikat – eine kleine genau passende Decke, die sich nicht mehr in den Rädern des Rollstuhles verfangen kann. Die Decken wurden jetzt persönlich überreicht, heißt es in einer Mitteilung der Arbeiterwohlfahrt.

Neben dem Seniorenzentrum Regenbogen nahmen auch die Awo-Tagespflege „Haus Lebens(T)räume“ sowie das Caritas-Altenzentrum St. Josef insgesamt 45 Decken dankend entgegen.

Die Stricklieseln treffen sich jeden Donnerstag von 9 bis 11 Uhr im Familienzentrum der Awo in Bad Langensalza.