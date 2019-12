Gespendete Bäume stehen an vielen Stellen in Bad Langensalza.

Beliebte Baumspenden

Baumspenden in Bad Langensalza „erfreuen sich hoher Beliebtheit und nehmen stetig zu“. So heißt es in einem Beschluss des Hauptausschusses. Der bewilligte eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 11.750 Euro für diesen Posten. Nötig war dies, weil die Stadt die Bäume im Voraus anschafft und sie erst nach der Pflanzung den Spendern in Rechnung stellt.

Fast 70 gestiftete Bäume seien im Jahr 2019 zu verschiedenen Anlässen wie Jubiläen oder familiären Anlässen gepflanzt worden, sagte Fachbereichsleiter Ingo Günther. Für das Frühjahr gebe es schon weitere 15 Anmeldungen. Die Kosten, die die Stadt mit der Pflege über fünf Jahre hat, lägen mit rund 1000 Euro allerdings deutlich über den Spendenbeträgen. Da liege der akzeptable Betrag bei maximal 250 Euro.