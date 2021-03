Beltz Bad Langensalza setzt auf digitale Produktion

Michael Tuchscher und Marianne Rübelmann von den Grafischen Betrieben in Bad Langensalza wollen mehr auf Digital-Druck setzen. Vor allem Kinderbücher und Fachliteratur zählen zu den Hauptprodukten, die hier langfristig schneller und effizienter hergestellt werden sollen.

Bad Langensalza. Schnellere Herstellung von Büchern und Magazinen. Unternehmen in siebter Generation

Bücher und Magazine sollen bei Beltz Grafische Betriebe digitaler hergestellt werden. Laut Michael Tuchscher, Assistent der Geschäftsleitung, will man in Bad Langensalza nicht nur digital drucken, sondern die Seiten künftig direkt vom Computer an die Maschinen übertragen. Damit soll die Herstellung verkürzt und Produkte schneller ausgeliefert werden.