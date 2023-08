Benefizkonzert für Erhalt der Kirche in Bad Langensalzas Ortsteil

Wiegleben. Duo bringt handgemacht Musik auf die Bühne. Der Erlös ist für den Erhalt der Kirche in dem Bad Langensalzaer Ortsteil gedacht.

Zum 13. Mal lädt die Kirchengemeinde Wiegleben zu einem Benefizkonzert zum Erhalt ihrer Kirche St. Peter und Paul ein. In diesem Jahr musiziert das Duo „Freistimmig“ mit Anja Wurschi und Yvonne Waclawczyk. Dabei streifen sie durch viele Genres und bringen mit ihrem zweistimmigen Gesang, der Gitarre und einer Auswahl an überraschenden Instrumenten echte handgemachte Musik auf die Bühne. Die Themen schwingen von nachdenklich bis humorvoll. Am Sonntag, 3. September, ab 15 Uhr, können sich die Besucher bei Kaffee und Kuchen auf das Konzert einstimmen. Das beginnt dann um 16 Uhr. Eine Konzertkarte kostet 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Spenden sind willkommen.