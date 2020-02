Wer unter Hörminderung leidet, kann sich am Donnerstag in Mühlhausen beraten lassen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beratung bei Hörproblemen in Mühlhausen

Alle Antworten rund um eine Hörminderung, Hinweise zu technischen Hilfsmitteln und zur beruflichen Rehabilitation werden am kommenden Donnerstag, 13. Februar, vom sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen gegeben. An diesem Tag wird von 10 bis 12 Uhr eine kostenfreie und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität, Jüdenstraße 34 in Mühlhausen, angeboten. Hier werden auch Kontakte zur ebenfalls Betroffenen vermittelt.