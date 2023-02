Beratung für Gründer und Jungunternehmer im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Industrie- und Handelskammer bietet bei einem Frühstückstreff Unterstützung und Austauschmöglichkeiten.

Wer eine Firma gründen will oder als Jungunternehmer tätig ist, ist zu einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Nordthüringen eingeladen. Das „Gründerfrühstück“ beginnt am Dienstag, 21. März, um 10 Uhr in der Rothleimmühle in Nordhausen. „Der Schritt in die Selbstständigkeit eröffnet nicht nur Perspektiven, sondern birgt auch Herausforderungen. Risiken müssen abgewogen und Entscheidungen getroffen werden“, wird in der Einladung Christian Böduel zitiert, der Leiter der Nordthüringer IHK-Regionalbüros. Die Kammer biete zusammen mit dem Thüringer Zentrum für Existenzgründungen ein umfangreiches Beratungs-, Service- und Netzwerkangebot.

Beim Gründerfrühstuck gebe es einen Impuls zum Thema „Engagement im Ehrenamt und Mitwirkung in Gremien“; danach folge Beratung über Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten in der Gründungs- und Nachgründungsphase. Außerdem gibt es Tipps für eine digitale Präsenz samt regionalem Bezug. Die Teilnehmer können sich auch untereinander austauschen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Anmeldung bis 10. März unter Telefon: 03631/90820 oder per E-Mail an: rb-nord@erfurt.ihk.de