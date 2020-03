Landkreis. Franziska Mock und Elisabeth Riedl betreuen über ein Modellprojekt Jugendliche an der Grenze in den Arbeitsalltag.

Beratung im Unstrut-Hainich-Kreis: 138 Mal war die Hürde in den Beruf zu hoch

138 Jugendliche, meist zwischen 14 und 23, werden derzeit von der Kompetenzagentur – Koa – betreut. In dem 2019 begonnenen und bis 2022 angelegten Förderzeitraum über das bundesweite Modellprogramm werde ein Richtwert von 210 Fällen angestrebt.

Vielfachen machen Eltern den ersten Schritt

Der Bedarf ist groß, sagen Elisabeth Riedl und Franziska Mock, die den Landkreis betreuen und in Mühlhausen und Bad Langensalza erreichbar sind. Vielfach seien es die Eltern, die den ersten Schritt auf sie zugehen. Sie wollen Hilfe, weil ihr Kind die Schule verweigert, nicht seinen Platz findet in der Arbeits- und Ausbildungswelt, eine Bewerbung schreiben muss.

Doch nicht immer münden die Bemühungen auch im Finden eines Platzes auf dem Arbeitsmarkt. „Manchmal müssen erst andere Schritte gegangen werden – sei es zur Suchtberatung oder zu einem Psychologen“, sagt Elisabeth Riedl. Deshalb auch gehören die Schulen, die Agentur für Arbeit, Jobcenter, Suchtberatung, Träger der Jugendhilfe, das Jugendamt und auch die Schwangerschaftsberatung zu den Kooperationspartnern. „Wir kümmern uns um fast alles, was mit Ausbildung zusammenhängt.“ Mal sind die Probleme in einem Vierteljahr beseitigt, mal braucht es Monate, mal kommen die Jugendlichen später wieder.

Zunehmend nutzen Migranten das Beratungsangebot

2015 wurde Koa im Landkreis etabliert, seit 2017 unter dem Dach der Kreisverwaltung. Dabei achte man darauf, ein sehr niederschwelliges Angebot vorzuhalten, mit Erreichbarkeiten, die so gar nicht mit einem Behördenalltag zu tun haben.

Zunehmend kämen Migranten in die Beratungsstelle, die sich in Mühlhausen in der Röblingstraße und in Bad Langensalza am Badeweg befindet. „Da geht es mehr darum, einen Abschluss anerkannt zu bekommen“, sagt Mock. Sie hat erfahren: „Arbeitgeber reagieren distanziert, steht ein nicht-deutscher Name auf der Bewerbung.“

Das Modellprogramm „Jugend stärken im Quartier“, unterstützt mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds, läuft bundesweit in 161 Kommunen.

Das Büro ist erreichbar unter Tel. 03601/8879783.