Beratung zu Wasser- und Bodenqualität im Unstrut-Hainich-Kreis

An drei Standorten im Kreis können Bürger Wasser- und Bodenproben untersuchen lassen. Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet außerdem Beratungen an und beantwortet Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen Bodendüngung. Die Beratungen sind am Montag, 5. Oktober, in Bad Langensalza von 11 bis 12 Uhr in der Stadtverwaltung, Marktstraße 1, und in Mühlhausen von 13.30 bis 14.30 Uhr in der Volkshochschule, Meißnerstraße 1b.