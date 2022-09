Bernd Stelter kommt nach Mühlhausen

Komiker Bernd Stelter gastiert mit seinem Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ in Mühlhausen.

Mühlhausen. Der Komiker zeigt sein neues Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“.

Comedian Bernd Stelter ist am Samstag, dem 17. September, um 20 Uhr mit seinem Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ zu Gast in der Kulturstätte am Mühlhäuser Schwanenteich.

Wie es in einer Mitteilung heißt, ist es ein Programm für alle, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und Donnerstage doof finden.

Tickets gibt es im Vorverkauf im Internet unter www.eventim.de.