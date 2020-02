Bernhard Vogel: Keine Totalverweigerung im Landtag

„Wir dürfen das Land nicht mit einer handlungsunfähigen Regierung bestrafen.“ Wenn Bernhard Vogel spricht, hören die Christdemokraten zu. Thüringens Alt-Ministerpräsident war am Sonntag der Einladung zum Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbandes Bad Langensalza und der Stadtratsfraktion gefolgt. Vor etwa 100 Gästen im Friederikenschlösschen ließ er die letzten drei Jahrzehnte Entwicklung im Freistaat Revue passieren und ging auf die aktuelle politische Lage im Land ein.

Weder AfD noch Die Linke kämen aus seiner Sicht für eine Koalition mit den Christdemokraten in Frage. „Die CDU als Juniorpartner der Linken, das übersteigt meine Vorstellungskraft“, sagte Vogel. Dennoch: eine Totalverweigerung im Landtag dürfe es nicht geben. Es sei die Kunst, Dinge zu unterstützen, die dem Land nützen, erneuerte er sein Credo: „Erst das Land, dann die Partei, dann die Person.“

Von 1992 an war Vogel elf Jahre lang Thüringens Ministerpräsident. Am schwierigsten sei aus seiner Sicht der Umbau der Wirtschaft gewesen, zumal die Veränderungen wegen der vielen Arbeitsplatzverluste nicht mit Beifall begleitet wurden. Die Treuhand habe auch Fehler gemacht. Mit ihrer Hilfe sei es jedoch gelungen, eine stark mittelständisch geprägte Wirtschaft wieder aufzubauen. So sei erreicht worden, dass der Osten heute nicht vom Westen abhängig ist. „Heute, später als erhofft, gibt es blühende Landschaften“, sagte Vogel. Das sei jedoch kein Grund im Stillstand zu verharren. Im Wettbewerb mit 15 anderen Bundesländern und der EU müsse man in den nächsten Jahren wachsam bleiben. Den Bau der Autobahnen A71 und A38 sowie die ICE-Trasse seien wegweisende und richtige Entscheidungen gewesen, ebenso die die Ausweisung des Nationalparks Hainich.

Zu den Stimmenverlusten seiner Partei bei den letzten Wahlen sagte Vogel, die CDU müsse das Ergebnis als Grundlage für die Erneuerung begreifen. Nicht die AfD selbst sei das Thema mit dem man sich beschäftigen müsse. Alle demokratischen Parteien müssten sich vor allem um die Wähler der AfD kümmern, die „nicht alle kleine Nazis“ seien.

Die Vorsitzende des Bad Langensalzer Stadtverbandes, Jane Croll, war bei der Landtagswahl im Oktober knapp gegen den Kandidaten der AfD gescheitert. Insgesamt hätten die Direktkandidaten der CDU besser abgeschnitten als die Landespartei, so Croll. Die Union in Thüringen brauche mehr Ideen für die Zukunft und den Mut zu Meinungsvielfalt und Entscheidungen. Croll: „Was wir nicht brauchen sind Stimmungsschwankungen. Das Theater nach der Wahl hat geschadet.“

CDU-Landesvize Christian Hirte sprach angesichts des Wahlergebnisses von einem „Desaster“ trotz guter Kandidaten. Er warb vor der am Mittwoch anstehenden Wahl des Ministerpräsidenten für einen Kandidaten der bürgerlichen Mitte, also von CDU oder FDP. „Wir sollten nicht abwarten was andere machen sondern uns positionieren.“

Schwerpunkte bei der Stadtpolitik setzt die CDU in diesem Jahr mit den Vorbereitungen auf die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt, bei der Bad Langensalza Außenstandort ist. In der anstehenden Haushaltsdiskussion im Stadtrat werde die Sanierung der Friederikentherme im zweiten Bauabschnitt ein großes Thema darstellen, ebenso die Sanierung des Stadions. Jane Croll bekräftigte noch einmal die Position der Langensalzaer Christdemokraten, keine Gewinne aus dem Betrieb des Hufeland-Klinikums für Maßnahmen der Stadt zu entnehmen. „Ist der Topf einmal auf, hat auch der Kreis Zugriff.“ Dann fließe das Geld möglicherweise in die Schuldentilgung. Die Überschüsse sollten für das Personal und anstehende Investitionen des Krankenhauses genutzt werden.