Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises als Bildungscampus für Nordthüringen

„60 Prozent der heute Sechs- bis 13-Jährigen werden zukünftig in einem Beruf arbeiten, den es heute noch gar nicht gibt“, zitiert Schulleiter Jens Ritter den Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsausbildung. Was bedeutet das für die Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises „Johann August Röbling“, die größte Bildungseinrichtung ihrer Art in Thüringen?

„Wir stehen vor der schwierigen Aufgabe, für eine Zukunft ausbilden zu sollen, von der man heute noch nicht einmal weiß, wie diese aussehen wird“, sagt Ritter. Das Bildungsangebot müsse immer wieder auf den Prüfstand und angepasst werden.

Lehrer als entscheidendes Kriterium

2309 Schüler, Auszubildende und Studenten, 45 Bildungsgänge, 128 Klassen, 170 Lehrer, fünf Lehramtsanwärter, 31 Honorarkräfte, zehn Sekretärinnen und Hausmeister – nüchterne Zahlen, die das Berufsschulzentrum in Mühlhausen beschreiben. Über die Qualität einer Schule sagt das wenig, meint Ritter. Es seien vielmehr die Lehrer, die das entscheidende Kriterium seien.

Im Moment stünden die Prognosen, was den Nachwuchs im Bildungsbereich angeht, eher unter dem Slogan „Leere statt Lehre“, meint Ritter. Fast 70 Prozent der Lehrkräfte an den Staatlichen Schulen in Thüringen seien älter als 50 Jahre und ein Fünftel sogar über 60. Gemeinsam mit dem Schulamt Nordthüringen sei bei Neueinstellungen an den Beruflichen Schulen diesem Trend bereits entgegengewirkt worden. Auch mit der künftigen Gewinnung und Qualifikation geeigneter Seiteneinsteiger müsse man sich beschäftigen. Für die Einführung eines Dualen Masterstudienganges für das Lehramt an berufsbildenden Schulen kündigt Ritter seine Mitarbeit an.

Schule als Teil der Bildungsregion Nordthüringen

Ein durchdachtes Selbstbild und ein modernes und zielgruppengerechtes Erscheinungsbild sollen die Wahrnehmung der Schule verbessern helfen, ebenso wie die Nutzung Sozialer Medien und eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit. Die Zusammenlegung einzelner Berufsschulen seit den 1990er Jahren bis 2013 hat laut Ritter nicht unbedingt eine Schulgemeinschaft gefördert. Denn die Vielfalt der Ausbildungsrichtungen bringe auch Verschiedenheit mit sich. Genau dort möchte der neue Schulleiter jetzt ansetzen und bringt die Idee von einem Bildungscampus für Nordthüringen ins Spiel, der als Gesamtes wahrgenommen wird. Die unterschiedlichen Bildungsgänge und die große, in sich geschlossene Anlage, seien hervorragende Voraussetzungen dafür.

Jens Ritter ist seit Februar 2020 der Leiter der Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises. Foto: Claudia Bachmann

Ritter sieht das Berufsschulzentrum in Mühlhausen in der Bildungsregion Nord gut verankert. Man arbeite zusammen, um die Ausbildungsgänge in Nordthüringen zu halten. Aber nicht jede Ausbildung könne auch an jedem Berufsschulstandort, ob in Mühlhausen, Leinefelde, Nordhausen oder Sondershausen, angeboten werden. Für drei Ausbildungsgänge ist Mühlhausen jedoch die einzige staatliche Bildungseinrichtung im Freistaat: für die Fachkraft im Fahrbetrieb, den umweltschutztechnischen Assistenten und den Notfallsanitäter.

Finanzielle Spielräume für Projekte könnten mit dem neu aufgestellten Schulförderverein geschaffen werden, meint Ritter. Es gehe darum, neue Mitglieder und Sponsoren zu finden.

Noch nicht auf alle Fragen eine Antwort

Auf einige Fragen zur Zukunft der Beruflichen Schulen hat Ritter noch keine Antwort. Er wünscht sich einen ehrlichen und professionellen gemeinsamen Diskurs um zukunftsfähige Lösungen. „Die Veränderungsprozesse werden schneller gehen, als wir es uns vorstellen, und sie werden vermutlich weiter gehen, als wir es erwarten“, ist der Schulleiter überzeugt. Es brauche eigene Ideen und Konzepte. Ein Wechsel an der Spitze einer Schulleitung bringe auch die Chance mit sich, Dinge zu verändern, sagt er. Seine Kollegen will er dabei mit ins Boot holen.

Seit Februar ist Studiendirektor Jens Ritter Leiter der Beruflichen Schulen – formal erst der dritte in deren 21-jähriger Geschichte. Im November 2003 kam der Niederorscheler als Lehrer nach Mühlhausen.

Am Samstag, 21. März, sind die Beruflichen Schulen Gastgeber für die Bildungsmesse zum Thema Ausbildung und Studium im Unstrut-Hainich-Kreis.