Berufsberatung per Live-Chat

Die Arbeitsagentur Gotha unterstützt Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz per Live-Chat auf YouTube. Laut Mitteilung beantworten sie Fragen zum Bewerbungsprozess, geben Tipps zur Berufsorientierung und stellen „Check-U“ vor, womit sich eigene Stärken herausfinden lassen.

Es gibt drei Termine zu bestimmten Themen: Am 16. Juli geht es um die Ausbildungschancen während Corona und was dabei beachtet werden muss. Am 30. Juli steht das richtige Bewerben im Mittelpunkt. Am 6. August heißt das Thema „Check-U – meine Stärken finden“. Die Live-Chats beginnen immer um 16 Uhr.

Der Link zum ersten Chat: https://youtu.be/7EyUC9AHhg4