Berufsschule des Unstrut-Hainich-Kreises macht großen Schritt ins digitale Zeitalter

Abgeschlossen sind die Arbeiten im Rahmen des Digitalpakts am Berufsschul-Campus Unstrut-Hainich in Mühlhausen. Über 900.000 Euro wurden investiert. Von links: Landrat Harald Zanker, Berufsschulleiter Jens Ritter, IT-Fachdienstleiter Jens Hamann und Schul-Administrator Maik Stechern.

Unstrut-Hainich-Kreis Dank des Digitalpakts investiert der Kreis über 900.000 Euro in den Campus in Mühlhausen. 15 weitere Schulen sind im Kreis ebenso elektronisch modernisiert worden

Fit für die digitale Zukunft ist der Berufsschulcampus des Unstrut-Hainich-Kreises in Mühlhausen. Über 900.000 Euro wurden im Rahmen des Digitalpakts mit Fördermitteln von Bund und Land und eigenen Mitteln des Kreises in die vier Gebäude in Görmar investiert. Die Berufsschule war das größte Projekt im Rahmen des Paktes.

Fertig wurde es rechtzeitig zum 25-jährigen Bestehen der Einrichtung. 15 weitere Schulen des Kreises zwischen Rodeberg, Schlotheim, Bad Tennstedt und Bad Langensalza wurden auf diesem Weg bisher ebenfalls für das digitale Zeitalter hochgerüstet. Die anderen sollen folgen, sagte Landrat Harald Zanker (SPD) bei einem Pressetermin zum Abschluss der Arbeiten in der Berufsschule.

Schule muss mit Anforderung der Industrie Schritt halten

Einfach neue Computer, Laptops, Tablets und elektronische Tafeln in der Schule verteilen – so funktioniert es nicht, betonen die IT-Fachleute des Kreises und Schulleiter Jens Ritter. Um modernen Anforderungen gerecht zu werden, braucht es Infrastruktur, also schnelle Glasfaserleitungen auch innerhalb von Gebäuden, noch mehr und neue Kabel – die bestehenden sind teils 20 Jahre alt -, Server und überall gut verfügbares W-Lan mit großen Datenkapazitäten.

Das erklärt, warum von den 925.000 Euro, die in den Berufsschulcampus flossen, äußerlich nur wenig zu sehen ist: Die digitale Infrastruktur ist größtenteils in Wänden und Decken verborgen. Fast vier Jahre lang dauerte das gesamte Projekt. Parallel dazu gab es Investitionen in die Hardware, etwa ab 2019 flächendeckend in neue Computer oder digitale Tafeln.

Die zunehmende Digitalisierung prägt fast alle der 38 Berufsfelder, die am Campus in Mühlhausen für rund 2500 Schüler angeboten werden. Dabei geht es nicht nur um simple Büroprogramme, sondern zunehmend um komplexe Anwendungen, etwa in technischen Berufen. „Auch Lehrbücher kaufen wir in elektronischer Form, statt jedes Jahr gedruckte auszuwechseln“, sagt Berufsschulleiter Jens Ritter. Die Einrichtung müsse mithalten mit den Anforderungen der Industrie, um weiter attraktiv für Betriebe und Azubis zu sein. Dazu gehöre auch entsprechende Fortbildung für die Lehrer.

Besonders freue ihn, dass der Landkreis als Schulträger der Schule gleich zwei Administratoren zur Verfügung stellt. Denn die Vielfalt der elektronischen Anwendungen, Hardware und Software sei in der Berufsschule so groß, dass es Spezialisten brauche. Alleine über 1000 Endgeräte gehören zum festen Mobiliar, außerdem Server, W-Lan-Zugänge und viel viele verschiedene Programme. „Die IT in der Berufsschule hat etwa einen Umfang wie im Hufeland-Klinikum in Mühlhausen“, weiß Maik Stechern, einer der Schuladmins. Das sei deutlich mehr als an Grund- oder Regelschulen. Gleichwohl betreuen Kreis-Mitarbeiter auch diese bei der IT.

In 16 Schulen sind die Digitalpakt-Investitionen abgeschlossen, sagte die Chefin der Schulverwaltung, Maja Richardt. 5,9 Millionen Euro wurden bisher investiert. Weitere gut sechs Millionen seien für die anderen Schulen nötig. Alle haben das dafür nötiger Medienkonzept bereits eingereicht, nun man warte auf die Bewilligung weiterer Mittel von Bund und Land.