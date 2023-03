Berufsschulen in Nordthüringen arbeiten an Zukunftsmodell

Unstrut-Hainich-Kreis. Erstmals gab es ein Bildungssymposium von vier Landkreisen. Ministerpräsident Bodo Ramelow wirbt dort angesichts des Schülerrückgangs für neue Ideen.

Die Zukunft der Berufsschulen war das Thema des 1. Nordthüringer Berufsbildungssymposiums. Dazu kamen rund 40 Vertreter von Schulen im Eichsfeld, im Kyffhäuser- und Unstrut-Hainich-Kreis sowie dem Kreis Nordhausen, des Schulamts, der Kammern und der Politik auf dem Berufsschulcampus in Görmar zusammen. Gast war auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Er sagte, dass sich auch diese Schulart den stetig zurückgehenden Schülerzahlen stellen müsse und gleichzeitig dem erheblichen Wandel in der Berufswelt. Die sei bisher von immer mehr Akademisierung geprägt. Ein zentrales Thema sei die nötige, wachsende Zuwanderung von potenziellen Fachkräften.

Vor dem Symposium im Berufsschulcampus Unstrut-Hainich pflanzten Ministerpräsident Bodo Ramelow (rechts) und Landrat Harald Zanker (links) einen Baum zum 25-jährigen Bestehen der Schule auf dem Gelände in Görmar. Schulleiter Jens Ritter (Mitte) und die Schüler Chantal Schwirblat und Florian Katterfeld assistierten Foto: Klaus Wuggazer

Schulen als Talenteschmiede und Ankerzentren für Zuwanderer

Statt den Rückgang der Schülerzahlen hinzunehmen, aus dem zwangsläufig weitere Spardiskussionen resultierten, seien neue Ideen gefragt, sagte Ramelow. Berufsschulen könnten beispielsweise künftig Umschüler ausbilden oder als „Ankerzentren“ und „Talenteschmiede“ für die berufliche Integration junger Zuwanderer dienen, so Ramelow. Viel mehr als bisher müsse heute „lebenslanges Lernen“ vermittelt werden, auch indem sich Betriebe schon früh mit Kindergärten und Schulen vernetzen und sich als attraktive Ausbildungsstätten deutlich stärker präsentieren als bisher. Daran fehle es, aber die Bildungsregion Nord, in der die Kreise seit 2010 kooperieren, habe hier auch Vorbildliches geleistet.

Für Berufsschulen gebe es keine eigenen gesetzlichen Regelungen, sie würden von der Politik wie alle anderen Schulen behandelt, sagte der Mühlhäuser Schulleiter Jens Ritter. Dabei seien sie regionale Wirtschaftsfaktoren und „mittelständische Bildungsunternehmen“. Deshalb bräuchten sie mehr Aufmerksamkeit – wofür auch das Symposium sorgen sollte – und mehr Autonomie bei Entscheidungen, etwa zu Strukturen und Personal.

Ein Fazit des Treffens sei, dass der Norden eine Musterregion werden wolle für die Zukunft der Berufsschulen. Dazu würden nun gemeinsam Ziele erarbeitet, aus denen die Politik Schlüsse ziehen soll, etwa für mehr Eigenverantwortung der Schulen bei ihrer Planung.

Gut 5000 Schüler besuchen die vier Berufsschulen in Nordthüringen. Der Campus in Mühlhausen ist mit 127 Klassen und 38 Bildungsgängen die größte. Landrat Harald Zanker (SPD) hob ihre positive Entwicklung in Görmar hervor, wo sie vor 25 Jahren eröffnet wurde. Mit Bodo Ramelow pflanzte er zu diesem Jubiläum auf dem Campusgelände einen amerikanischen Tulpenbaum.