Beschimpft und geschlagen

Mühlhausen Ein ausländerfeindlicher Angriff ereignete sich am Montag in Mühlhausen

Mühlhausen. Vier junge Leute wurden in Mühlhausen mit ausländerfeindlichen Parolen beschimpft und auch geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, seien zwei Unbekannte am Montag gegen 16.15 Uhr auf die Gruppe der 11- bis 19-jährigen in der Kilianistraße losgegangen. Dabei soll neben Beleidigungen eine 19-Jährige auch geschlagen worden sein. Sie erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten. Einer von ihnen sei geschätzt 18 bis 20 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er habe einen Bartansatz und südländisches Aussehen. Sein Begleiter sei augenscheinlich noch ein Kind gewesen, das ein rotes BMX-Fahrrad bei sich hatte. Die Polizei bittet um Hinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern unter Telefon 03601/4510.