Beschluss zu Reinigungskräften

Unstrut-Hainich-Kreis. Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises schlägt nach umfassendem Vergleich eine Rekommunalisierung vor

Soll der Landkreis die Reinigungskräfte in seinen Schulen und den Dienstgebäuden des Landratsamts wieder selbst beschäftigen? Ja, wenn es nach dem Landrat geht. Er bringt dazu eine Beschlussvorlage in den Kreistag ein, der am Mittwoch um 16 Uhr im Berufsschulzentrum tagt. Nach umfangreichen Berechnungen der Verwaltung entstünden dem Kreis zwar höhere Ausgaben, wenn er die Reinigung nicht mehr an Private vergibt. Insgesamt habe der Schritt aber mehr Vor- als Nachteile.