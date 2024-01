Besorgter Mann erreicht seine Verlobte nicht und ruft in Mühlhausen die Polizei

Mühlhausen Freundin meldete sich seit Stunden nicht zurück. Die Polizei suchte die Frau in ihrer Wohnung auf. Womit Beamte im Unstrut-Hainich-Kreis sich außerdem beschäftigen mussten:

Ein Mann aus Schleswig-Holstein meldete sich am Samstag um 23.35 Uhr bei der Mühlhäuser Polizei. Der „verzweifelter Liebhaber“, so die Polizei, gab an, dass er seine in Mühlhausen wohnende Verlobte bereits seit Stunden nicht mehr telefonisch erreichen könne. Die Polizei suchte daraufhin die Verlobte an ihrer Wohnanschrift auf. Ihr ging es gut. Sie gab allerdings an, dass sie eingeschlafen war und nun ihren Verlobten schnellstmöglich zurückrufen werde.

Beim Einparken anderen Pkw touchiert

Zwei Autos sind am Samstag in Mühlhausen aneinandergestoßen. Wie die Polizei mitteilt, touchierte eine 35-Jährige mit ihrem Auto am Lindenbühl einen Opel. Der Unfall ereignete sich gegen 8.07 Uhr beim Einparken vor der Thüringentherme. Personen wurden nicht verletzt, es entstand geringer Sachschaden.