Bestsellerautor liest in der Kufa in Mühlhausen

Der Bestsellerautor Dirk Bernemann kommt am Samstag, 1. April, nach Mühlhausen in die Kufa. Dort stellt er sein neues Buch „Zwischen den Katastrophen“ in einer Lesung vor.

Das Werk ist die literarische und fotografische Auseinandersetzung mit dem seltsamen Sommer 2022. Globale Krisen vervollständigten Dirk Bernemanns persönliches Dilemma und umgekehrt. „Begegnungen, Dialoge, Monologe, das vorbeirauschende Leben als wortkarger Eindruck einer Prise Gegenwart“, beschreibt der Autor selbst das Buch. Die Lesung beginnt um 20.30 Uhr.

Unter www.kufa-mhl.de gibt es die Tickets für 10 Euro im Vorverkauf. Am 1. April ist dann noch die Abendkasse ab 19.30 Uhr geöffnet.