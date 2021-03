Besuch in der Mühlhäuser Pfarrkirche: Berühren ausdrücklich erwünscht

Während der jetzigen Fastenzeit lädt eine kleine Skulpturenschau in „St. Josef“ in Mühlhausen ein. Der Künstler Walter Green wurde im jahr 1952 in Eckernförde geborenen

In einer Zeit, in der auf unnötige Kontakte verzichtet werden sollte, sind direkte Begegnungen mit starren und etwas fragwürdigen Gästen in der katholischen Pfarrkirche „St. Josef“ in der Waidstraße in Mühlhausen jedoch ausdrücklich erwünscht. Denn in deren lichtdurchflutetem großen Altarraum lenken seit Aschermittwoch sechs seltsame wirkende und vom Zahn der Zeit gezeichnete Eichenbalken die Blicke der Gläubigen und anderer Kirchen-Besucher auf sich.