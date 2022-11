Die Rumpelburg in Bad Langensalza. Hier steigen die Eintrittspreise pro Stunde um 50 Cent.

Besuche im Bad Langensalzaer Rosengarten, im Museum und in der Rumpelburg werden teurer

Bad Langensalza. Auch der Eintritt zum Bad Langensalzaer Mittelalterstadtfest steigt. Für die Rumpelburg soll es künftig eine Familienkarte geben. Eine Übersicht.

Ein Besuch im Rosengarten, im Museum, auf dem Baumkronenpfad und in der Rumpelburg wird künftig teurer. Der Bad Langensalzaer Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Erhöhung der Eintrittsgelder (wir berichteten).

Grund seien laut Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) steigende Betriebs- und Unterhaltungskosten. In den meisten Bereichen steigen die Preise um etwa einen Euro – so zum Beispiel im Stadt- und im Apothekenmuseum. Die neuen Preise gelten ab März 2023. Ein Grund dafür sei auch das wechselnde Angebot. Mit dem Einzug des Köhlerkreuzes im kommenden Jahr werde die Ausstellung zudem noch aufgewertet.

Programm zum Mittelalterstadtfest soll wieder wachsen

Auch das Mittelalterstadtfest wird teurer. Der Tagespreis steigt um einen, der Kombipreis um drei Euro. Der Stadtrat ging mit der Erhöhung konform, hatte aber auch Verbesserungsvorschläge. Dagmar Kleemann (SPD) merkte an, dass die Qualität des Mittelalterstadtfestes nicht leiden dürfe, wenn die Preise angehoben werden. Sie bezog sich auf das kleinere Programm in diesem Jahr. Weil einige Händler und Künstler personelle Probleme hatten, sagten sie kurzfristig ab, erklärte Fachbereichsleiterin Sabine Hilbig. Ersatz war nur schwer zu finden. „Das wird aber kein dauerhafter Trend“, so Hilbig.

Für die Salzaer Spiele fanden sich in diesem Jahr nur schwer ausreichend Mannschaften. Dagmar Kleemann regte an, künftig auch in Partnerstädten anzufragen.

Kinder unter zwei Jahren kostenfrei in die Rumpelburg

Noch einmal diskutiert werden sollen die neuen Preise für den Parkplatz am Baumkronenpfad und für die Rumpelburg. Bei den Parkgebühren hatten die Fraktionen unterschiedliche Änderungsvorschläge, was die Kosten für Wohnmobile und Busse angeht. Für die Rumpelburg schlug Dagmar Kleemann zum einen eine Familienkarte vor, die es bisher noch nicht gibt. Zum anderen sollten Kinder unter zwei Jahren kostenfrei zum Spielen kommen dürfen. Bisher zahlen sie einen Euro Eintritt.

Die Vorschläge sollen zum nächsten Stadtrat im Dezember eingearbeitet und dann beschlossen werden. Die Preise gelten dann ab Januar kommenden Jahres.

Die Preiserhöhungen für den Japanischen und den Rosengarten gelten ab Saisonbeginn – auch sie steigen um einen Euro. Zudem sollte eigentlich die Jahreskarte für beide Gärten ab kommendem Jahr 40 statt 35 Euro kosten. Der Stadtrat einigte sich aber darauf, beim ursprünglichen Preis zu bleiben.