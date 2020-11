Etwa 50 Biker und zehn Skater aus ganz Deutschland nutzten am Samstag den XXL Thuringia Funpark, bevor er wegen des Corona-Lockdowns seit Montag für einen Monat geschlossen bleibt. Publikum war nicht zugelassen.

Mit Tricks wie „Candybar“, oder „Gap to Wall“ versuchten die Biker auf ihrem Weg über Quarterpipes, Jumpbox, Geländer und andere im Funpark fest eingebaute Hindernisse, sich einen der unzähligen Preise zu ergattern, die von Sponsoren kamen. Fahrradteile, T-Shirts, Handschuhe und anderes gab es nicht nur für die coolsten Tricks. Weitere Preise machten die BMX-Fahrer im Bike-Weitsprung unter sich aus. Die dafür notwendige mobile Rampe hatte Johannes Winkelmann aus Nürnberg mitgebracht. „Das ist der letzte Meetup dieses Jahr in Mühlhausen“, bedauerte er. Das Treffen in Zwickau vorletztes Wochenende wurde abgesagt. Nun war der 25-Jährige über die Bedingungen in Mühlhausen begeistert. So lohnte sich die teils weite Anreise der Teilnehmer, die sich für einen Wettbewerb zuletzt im Februar in Mühlhausen getroffen hatten. Jugend-Olympiameister Evan Brandes zum Beispiel kam aus seiner Heimat bei Braunschweig. Auch Raphael Amiol kam von weit her aus Freising.

„Die Rampe ist Wahnsinn“ sagte Vater Thomas Amiol. Er verbrachte mit seinem 12-jährigen Sohn das Wochenende in Mühlhausen. „Die geilste Halle, ein Juwel“, lobte auch Volker Lux den Funpark. Der 50-jährige Hamburger bietet Skater-Kurse in Bielefeld an und möchte künftig die Mühlhäuser Halle für Angebote nutzen. Nur zwei Halfpipes dieser Größe gebe es zurzeit in Deutschland, erklärte er.

Am Samstag ermöglichte er zwei Skater-Gruppen, darauf eine sogenannte Jam-Session vorzuführen. Dafür waren mit Lilly Stoephasius, der Deutschen Meisterin in der Halfpipe, noch weitere vier Mädchen aus Berlin angereist. Die Berliner Halfpipe wurde jüngst abgebaut, hieß es, die Trainingsmöglichkeiten erst einmal verloren.