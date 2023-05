Bewegende Worte bei Benefizkonzert für die Unfallopfer von Bad Langensalza

Unstrut-Hainich-Kreis. Mit bewegenden Worten wendet sich der Vater eines der beim verheerenden Verkehrsunfall bei Bad Langensalza ums Leben gekommenen Teenager an die Öffentlichkeit. So können Sie die Notfallseelsorge unterstützen.

Viele Menschen rangen mit den Tränen, als Marco Fongern am Montag auf dem Mühlhäuser Kornmarkt das Benefizkonzert der Mühlhäuser Spielleute eröffnete. Mit sehr bewegenden Worten wandte sich der Familienvater an das Publikum. Bei dem verheerenden Verkehrsunfall bei Bad Langensalza verlor seine 19-jährige Tochter ihr Leben.

Bewegendes Benefizkonzert für die Unfallopfer von Bad Langensalza

„Die Sonne geht auf, wie jeden Tag. Dein Kind geht aus dem Haus, trifft sich mit Freunden, macht einen Ausflug. Sie möchte abends zum Geburtstag mit den Freunden und kommt nur bis Bad Langensalza. Da gibt es einen Unfall. Geschockte Ersthelfer. Zwei Autos brennen, sieben Tote, drei Schwerverletzte.“

Sieben Familien haben bei diesem Unfall am 1. April 2023 ihre Angehörigen verloren. „Die Trauer ist groß, aber das, was uns in den letzten Tagen widerfahren ist, das gibt uns viel Kraft“, sagte Fongern auch mit Blick auf die Arbeit der ehrenamtlichen Notfallseelsorger im Unstrut-Hainich-Kreis.

Die Todesnachricht so gefühlvoll, so rücksichtsvoll wie möglich zu überbringen, dafür gibt es das Team unter dem Dach des Diakonischen Werkes Eichsfeld-Mühlhausen.

Arbeit der Ehrenamtlichen in den Fokus rücken

Auch um die Einsatzkräfte hat sich die Notfallseelsorge nach dem Unfall gekümmert. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind bei dem Einsatz an ihre Belastungsgrenze gekommen.

Sich um die Angehörigen zu kümmern und um die Rettungskräfte, die vor Ort waren und leider nicht helfen konnten, dafür gebe es zum Glück diese Organisation, sagte Fongern, die Rückhalt gibt und Trost spendet. Deshalb sollte mit dem Konzert am 1. Mai die Arbeit der Notfallseelsorger in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden.

Hunderte Besucher kamen zur Saisoneröffnung auf den Kornmarkt – hier mit Musik des 1. Mühlhäuser Spielleutevereins. Foto: Alexander Volkmann

Auch der Organisator des Konzerts, Matthias Bendrich, rang um Fassung. Der Unfall habe die ganze Stadt in Trauer gelegt, ein Gefühl großer Solidarität entwickelt.

Nach dem schlimmen Unfall wollte er die jährliche Saisoneröffnung der Mühlhäuser Spielmannszüge eigentlich absagen. Aber Fongern, Betriebsleiter des Brauhauses zum Löwen als Mitveranstalter, hatte die Spielleute ermutigt, das Konzert doch stattfinden zu lassen – auch im Namen seiner Tochter.

Der Stadtspielmannszug, der 1. Mühlhäuser Spielleuteverein, der Spielmannszug Sachsensiedlung, die Mühlhäuser Stadtpfeifer und der Ziegelröder Spielmannszug spenden ihre Gage von je 250 Euro an die Notfallseelsorge. Bis zum Abend wurden weitere Spenden von den Zuschauern gesammelt.

Wer die Notfallseelsorge unterstützen will, findet Infos dazu auf diakonie-muehlhausen.de