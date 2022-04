Bewerbungsstart für Schultheatertage im Unstrut-Hainich-Kreis

In der Kilianikirche in Mühlhausen öffnet sich Ende Juni der Vorhand für die Schultheatertage. (Symbolfoto)

Unstrut-Hainich-Kreis. Schulen aus dem gesamten Unstrut-Hainich-Kreis sind aufgerufen, ihre Projekte vorzustellen.

Schulen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis wird am 28. Juni in Mühlhausen eine Bühne bereitet. Der Kulturverein 3K richtet dann die 29. Schultheatertage aus. Das Motto lautet: „Kunst (...) leben“. Dafür können Bewerbungen eingereicht werden, so der Verein.

Für eine Bewerbung können Theatergruppen, -kurse und AGs aller Schularten ab Klassenstufe 5 ihr Projekt oder ihre Inszenierung beschreiben und ein kurzes Statement verfassen, was „Kunst (…) leben“ bedeutet und was in der Klammer stehen könnte. Die Art der Inszenierung könne vielfältig sein. Kleine Sketche seien ebenso möglich wie ganze Stücke oder Video- und Audiobeiträge. Begleitet werden die Schulen von einer dreiköpfigen Jury.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bewerbungen bis 6. Mai an theaterpaedagogik@3k-theaterwerkstatt.de