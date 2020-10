Bewusstsein für Reinigungen stärker geworden

Bickenriede. IHK verleiht Urkunde an Jeannette Strecker in Bickenriede, die seit 15 Jahren im Geschäft ist.

Wie in vielen Branchen haben auch bei den Gebäudereinigern Betriebe unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. Gerade im Bereich öffentlicher Gebäude, wie Schulen oder Kindergärten, aber auch in Hotels oder Gaststätten gab es während des Lockdowns deutlich weniger zu tun. Andere Firmen aus dem Sektor sind besser über die Runden gekommen – vor allem, die, die breit aufgestellt sind, so wie der Betrieb von Jeannette Strecker aus Bickenriede. Nach drei Monaten Kurzarbeit geht es nun wieder bergauf.