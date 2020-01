Bezahlung nach Tarif ist entscheidender Faktor

Während das Hufeland-Klinikum und die Median-Klinik in Bad Tennstedt mit Prämien um examinierte Krankenschwestern und -pfleger werben, setzt das Ökumenische Hainich-Klinikum (ÖHK) in Mühlhausen auf andere Wege, um Fachkräfte zu finden und zu binden. ÖHK-Geschäftsführer Klaus-Peter Fiege betont dabei vor allem die Bedeutung der per Tarif geregelten Löhne.

Am Wettbewerb um Arbeitskräfte per Prämienzahlung wolle man sich nicht beteiligen, sagte Fiege und reagierte damit auf den Umstand, dass das Hufeland kürzlich per Großanzeige 3000, die Median-Klinik gar 4000 Euro Begrüßungsgeld für wechselwillige, examinierte Pflegekräfte bot. „Es fällt auch uns zunehmend schwer, Fachkräfte zu finden“, sagen Fiege und Andrea Mayer, die Pflegedirektorin am ÖHK. Aber ob einmalige Prämien der Ausweg seien, sei fraglich.

„Das A und O ist eine tarifliche Bezahlung“, sagt Fiege: „Das macht uns zu einem attraktiven Arbeitgeber.“ Denn damit könnten sich die Beschäftigten auf eine verbindliche, transparente Regelung ihrer Löhne samt diversen Zuschlägen verlassen, bis hin zum Weihnachtsgeld als volles 13. Monatsgehalt. Im gemeinnützig wirtschaftenden ÖHK gelten die Tarife des Diakonischen Werks. Im Hufeland-Klinikum und der Median-Klinik in Bad Tennstedt gilt dagegen kein Tarifvertrag, womit Löhne einzeln und frei geregelt werden.

Ein Tarifvertrag bringe zudem durch seine regelmäßige Fortschreibung Gehaltserhöhungen, letztes Jahr seien es fünf, dieses Jahr drei Prozent, sagt Fiege. Man nähere sich immer mehr dem Niveau der West-Gehälter. Ebenso gehöre eine Zusatz-Altersversorgung zum Tarif, in die überwiegend der Arbeitgeber einzahle.

Dennoch sei das Geld nicht alles, betonen Fiege und Mayer: Vielmehr müsse das Gesamtpaket stimmen. So übernehme das ÖHK die Kosten für Weiterbildungen seiner Mitarbeiter. Auch die Wertschätzung aller Beschäftigten sei wichtig: „Bei uns ist jeder vollwertiges Mitglied der Therapiegemeinschaft“, betont Mayer. Und weitere „weiche“ Angebote, wie etwa die Vermittlung von Kindergartenplätzen nahe am ÖHK.

Seit 2012 bildet das ÖHK zudem wieder selbst aus. Derzeit gibt es sechs Auszubildende, ab September sollen es 16 werden. Denn die insgesamt älter werdende Personalstruktur erfordere zunehmend Nachwuchs – ein Faktor, den auch Hufeland-Geschäftsführerin Kerstin Haase ins Feld geführt hatte.

Die per Gesetz vorgeschriebene, weiter steigende Quote an Fachkräften – laut Haase eine Ursache des Problems – erfülle man am ÖHK ohne Probleme und werde auch höheren Anforderungen gerecht, ist Klaus-Peter Fiege sicher. Auch das schlechte Image des Berufs, das Kerstin Haase beklagte, sehe man nicht so dramatisch, wenngleich junge Leute sich mit Schicht- und Wochenendarbeit heute schwerer anfreunden würden.

Die Werbe-Aktion der beiden Kliniken werde wohl auch am ÖHK nicht ganz spurlos vorübergehen, glauben Fiege und Mayer. „Aber wir setzen darauf, dass unsere Angebote attraktiv sind.“ Das Argument, dass Tarife nicht bezahlbar seien, lässt Fiege übrigens nicht nicht gelten: „Kein Kostenträger kann heute mehr sagen, dass das nicht refinanzierbar ist.“ Ein Beleg dafür: Das ÖHK steht wirtschaftlich sehr gut da. Trotz Tarifbezahlung – oder vielleicht auch wegen ihr dank motivierter Mitarbeiter und dadurch zufriedener Patienten.