Bildungswerk verbindet Unternehmer und Gesundheitspartner

Unternehmer und Gesundheitspartner des Landkreises miteinander ins Gespräch zu bringen, darum ging es dem Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft am Dienstagnachmittag. Der Veranstaltung, zu der gut 45 Gäste in das Hotel Stadt Mühlhausen kamen, ging eine Unternehmensbefragung voraus. „In unserer Befragung zum Thema Gesundheitsförderung haben wir 66 regionale, private Klein- und mittelständische Unternehmen angeschrieben. Von 41 Unternehmern erhielten wir eine Rückantwort. Sie bilden einen Querschnitt durch alle hier zur Verfügung stehenden Branchen“, erläuterte Christiane Nöthling.

Sie ist pädagogische Mitarbeiterin beim Bildungswerk. So wurden die Firmen zum Bedarf der Gesundheitsförderung, zu deren Akzeptanz und Relevanz sowie zu bestehenden Gesundheitsangeboten im Unternehmen befragt. Bei der Auswertung sei sehr deutlich geworden, das kleinere Unternehmen oft personelle Herausforderungen zu meistern hätten. Laut Statistik seien die Mitarbeiter viel außerhalb des Unstrut-Hainich-Kreises unterwegs, deshalb könne der Unternehmer der Gesundheitsförderung nicht in vollem Umfang gerecht werden.

Weiter sei zu erkennen, dass es gerade in kleinen Unternehmen wenig Akzeptanz für gesundheitsfördernde Maßnahmen gebe. Bei Mittelständlern sei eine Bereitschaft zu erkennen, die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern. Laut Nöthling seien dort aber lediglich kostenfreie Getränke oder frisches Obst im Programm. In Sachen Fitness gebe es kaum Angebote. In einer von Moderator Thomas Kretschmer geführten Podiumsdiskussion wurden am Dienstag diese Ergebnisse ausgewertet.

„Die Zahlen sagen, dass die Unternehmer genau wissen, was sie und ihre Mitarbeiter brauchen. Aber vom Wissen bis zum Machen ist eine Lücke. Wir möchten hier einen Lückenschluss bilden und gern zeigen, welche Angebote es gibt und was man dafür tun muss“, sagte Thomas Kretschmer.

Innerhalb von rund sechs Wochen habe man das Projekt auf die Beine stellen können. „Es zeige, dass im Landkreis Bedarf besteht“, sagte Matthias Rahn, die ebenfalls beim Bildungswerk arbeitet. Das Projekt „Aktiv & gesund im Beruf“ wird durch das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ gefördert.