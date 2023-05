Blasmusik auf der Heimatalm im Unstrut-Hainich-Kreis

Die Heimatalm in Katharinenberg: Hier spielt am 8. Mai „Die kleine Egerländer Besetzung“ im Biergarten auf.

Katharinenberg. Die kleine Egerländer Besetzung ist am 8. Mai in in Katharinenberg zu Gast. Schlechtwettervariante in der Halle in Diedorf.

Blasmusik mit sinfonischen Passagen, Bigband-Klängen und zuweilen sogar poppigen Melodien verspricht das Open-Air-Konzert, das am Montag, 8. Mai, 19 Uhr, auf der Heimatalm in Katharinenberg beginnt. Zu Gast ist laut Ankündigung dann „Die kleine Egerländer Besetzung“. Zu ihr gehören acht Musiker mit Schlagzeug, Blasinstrumenten und Akkordeon. Falls das Wetter nicht biergartentauglich ist, wird das Konzert in die Südeichsfeld-Halle Diedorf verlegt, teilen die Veranstalter mit.