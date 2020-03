Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blausterne sorgen für leuchtende Farbtupfer in Mühlhausen

Die Wiese am Mühlhäuser Lindenbühl leuchtet in diesen Tagen pünktlich zum Frühlingsanfang am 20. März wieder in kräftigem Blau. Schon seit vielen Jahren sind dort tausende Blüten des Blausterns ein echter Hingucker. Nach einem sehr milden Winter ist die Natur drei bis vier Wochen früher dran als üblich. Allerdings soll es vom Wochenende bis Mitte kommender Woche wieder Nachtfröste geben.