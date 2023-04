Blues-Legende improvisiert im Mühlhäuser Ratskeller

Der Blues-Gitarrist Jürgen Kerth (links) und seine Band – Sohn Stefan Kerth am Bass und Alex Wicher am Schlagzeug - gingen am Samstagabend im Ratskeller auf Tuchfühlung mit dem Mühlhäuser Publikum.

Mühlhausen. Volles Haus beim Konzert mit Jürgen Kerth auf der Sonntagsbühne. Der Erfurter tritt schon seit fast 50 Jahren mit wechselnden Bands auf.

Wohnzimmeratmosphäre herrschte am Samstagabend beim Konzert von Jürgen Kerth und seiner Band im Ratskeller. Etwa 120 Menschen konnten dort mit der Erfurter Blues-Rock-Legende auf Tuchfühlung gehen. Zu seinen Spontan-Improvisationen auf seiner E-Gitarre der DDR-Marke „Migma“, die ihn schon 57 Jahre begleitet und die er auf seine Bedürfnisse umgebaut hat, wurde nur wenige Meter vor der Bühne geschwooft.

Das Trio spielte auch viele der über einhundert Gitarren-Stücke und deutschen Songs von Jürgen Kerth. Am Bass und beim Gesang begleitete ihn sein Sohn Stefan Kerth. Alex Wicher gab am Schlagzeug den Rhythmus an. „Vor 30 Jahren gab ich mein erstes Konzert in Mühlhausen“, erinnerte sich Jürgen Kerth.

Zuletzt war er 2019, noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie, im Ratskeller zu Gast. Damals sei das Konzert bereits ausverkauft gewesen und mit 120 BesucherInnen das bis dahin „größte Konzert der Sonntagsbühne“ gewesen, sagte Matthias Brückner vom Verein Sonntagsbühne Mühlhausen.

Brückner, selbst Schlagzeuger der Mühlhäuser Band Henningway ,stand mit Jürgen Kerth schon zusammen auf der Bühne ,woran er sich heute noch gut erinnert: „Das war 1989 mit meiner damaligen Erfurter Band Stachelbaer, bei einem Konzert in Erfurt-Nord.“

Lange Verbindung es Musikers zu Mühlhausen

Der Mühlhäuser Auftritt des Bluesers fand im Rahmen der Sonntagsbühne im Ratskeller statt – wenn auch am Sonnabend. „Die Verbindung zu Jürgen Kerth besteht schon lange“, sagte Christian Georgi. Der Vereinschef der Sonntagsbühne erlebte Kerth bereits 1977 auf der Bühne. „Er war ein Avantgardist in der DDR-Bluesszene“, erzählte er. „Als wir das erste Halbjahresprogramm 2023 beschlossen, waren sich im Verein alle einig, dass wir Jürgen Kerth wieder haben wollten.“

2023 ist für den Erfurter Musiker ein Jubiläumsjahr: am 19. Juli feiert er seinen 75. Geburtstag. Das fünfzigjährige Bühnenjubiläum steht dann im kommenden Jahr an. Jürgen Kerths Bühnenkarriere begann damals, im Jahre 1964, mit der Schülerband „Spotlight“.

Die nächsten beiden Konzerte der Sonntagsbühne Mühlhausen finden im Ratskeller wieder sonntags statt. Erwartet werden Richard Güth & the L. A. Blues a, 7. Mai um 15 Uhr und die Franky Dickens Band, die am 4. Juni zur Frühschoppenzeit spielen wird. „Wenn es das Wetter hergibt, finden diese beiden Veranstaltungen draußen auf dem Ratshof statt“, freut sich Christian Georgi jetzt schon.