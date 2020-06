An den Glasscherben fanden die Beamten Blut und stellten dieses sicher.

Mühlhausen. Ein Mann hat das Fenster eines Hauses in Mühlhausen eingeschlagen und sich dabei verletzt. Die Polizei konnte Blut an den Glasscherben sicherstellen und sucht nun den Mann.

Blut an Glasscherben: Polizei sucht Randalierer aus Mühlhausen

Ein unbekannter Mann hat Donnerstagabend an zwei Häusern in der Mühlhäuser Ratsstraße ein Fenster eingeschlagen. Dabei verletzte sich der Täter vermutlich. Polizisten entdeckten nämlich Blut an den Glasscherben und stellten dieses sicher.

Der Unbekannte soll anschließend in Richtung Kornmarkt geflüchtet sein, von mehreren Personen begleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

