Sabine Meyer und Schwester Susanne Wolf (rechts) vom Institut für Transfusionsmedizin in Suhl bei der Blutspende in Bollstedt.

Blutspenden im Unstrut-Hainich-Kreis ist weiter möglich

Im Kreis kann weiter Blut gespendet werden. Wie es im Erlass des Landrates heißt, seien Blutspendetermine zu ermöglichen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Rund 40 Blutspender besuchten kürzlich einen Termin im Bollstedter Vereinshaus. Vor dem Betreten wurde bei jedem Spender die Temperatur gemessen. Ein Mitarbeiter der Transfusionsmedizin in Suhl achtete darauf, dass sich jeder die Hände desinfiziert. Schon vor Wochen rief der Bollstedter Spielplatzverein zu diesem Termin auf. Die freiwillige Spende im Anschluss und der Obolus vom Institut werden für den weiteren Ausbau des Spielplatzes im Ort gebraucht.

Wie der Geschäftsführer der Transfusionsmedizin in Suhl, Wolfgang Wehner, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, seien durch verschiedene Verfügungen der vergangenen Woche etliche Blutspendetermine geplatzt. Aus Unsicherheit hätten die Veranstalter nach und nach abgesagt. Öffentliche Gebäude und Gaststätten stünden den Transfusionsmedizinern nicht mehr so zur Verfügung wie bisher gewohnt. „Ich gehe davon aus, dass niemand die Blutspende verbieten wollte“, sagt Wehner. Er sei sehr erfreut gewesen, als der Erlass im Unstrut-Hainich-Kreis konkretisiert wurde. Jetzt seien die Mitarbeiter damit beschäftigt, neue Termine anzukurbeln.

„Wir haben unsere Regeln enorm verschärft. Mindestabstand, Temperaturmessen, Begrenzung der Spender, die zeitgleich in einem Raum sind, sowie der im Anschluss an die Spende übliche Imbiss. Dieser wird inzwischen als Mitnahmepaket angeboten, viele Spender haben dafür Verständnis“, sagt der Geschäftsführer. Er wolle absolut keine Panik verbreiten, dennoch sei der Bedarf an Blut nach wie vor hoch. Blutkonserven könne man nur zeitlich begrenzt lagern und somit könne man keine riesigen Vorräte anlegen, wie es bei anderen Arzneimitteln problemlos möglich ist. Täglich würden gut 500 Blutkonserven aus dem Institut angefordert, dabei sei Suhl einer der kleinsten Blutspendedienste in Deutschland.