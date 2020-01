Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bollstedter Bogenschützen sind offen für Menschen mit Handicap

Seit einigen Monaten trainieren die Bollstedter Bogenschützen einen Mann mit Behinderung. Maik Endler ist 36 Jahre alt und von Geburt an in beiden Beinen und im linken Arm spastisch gelähmt. Endler ist bekannt in Bollstedt, mit seinem Elektrorollstuhl viel im Dorf und in den Nachbarorten unterwegs. Vereinsfeste und Jubiläen – Maik Endler versucht bewusst, Anschluss zu finden. Zu den Bogenschützen sei er im Herbst vergangenen Jahres gekommen. Nach seiner Arbeit bei der Diakonie Doppelpunkt in Mühlhausen habe der junge Mann einfach mal beim Training auf dem Gelände der alten Gärtnerei in Bollstedt vorbeigeschaut. Ab diesem Moment sei das Interesse an Pfeil und Bogen geweckt gewesen, erinnern Vereinsmitglieder.

„Wir trainieren immer zusammen. Maik wird von allen hier akzeptiert und ist voll in unser Vereinsleben integriert, da gibt es keine Frage“, erklärt Conny Nordmann. Gemeinsam mit Bernd Freyberg ist sie für das Training der Bogenschützen verantwortlich. „Der Sport fordert mich. Es ist aufregend und spannend zugleich, wenn ich das Ziel anvisiere und später kontrolliere, in welchem Ring der Scheibe mein Pfeil gelandet ist“, sagt Maik Endler. Zu Beginn hatte Maik nur bei der gymnastischen Erwärmung mitgemacht, um die Muskel an die Beanspruchung zu gewöhnen. Inzwischen wird Maik Endler auch an Pfeil und Bogen ausgebildet. Aus gut acht Metern Entfernung muss er hierbei auf eine Zielscheibe schießen. Da Endler im Sitzen schießt, ist die Zielscheibe für ihn etwas größer und die Entfernung mit etwas über acht Metern nicht ganz so weit wie üblich. „Wir wollen nichts falsch machen, deshalb werden Bernd und ich von der Zaunröderin Gaby Buch unterstützt. Sie hat umfangreiche Erfahrungen mit behinderten Menschen im Bogensport und deren Ausbildung“, erzählt die 39-jährige Trainerin. Auch beim Training sei Gaby Buch schon dabei gewesen und habe Tipps gegeben. Dabei gehe es um die Körperspannung im Sitzen und das damit verbundene Anheben der Beine. Um diesem Reflex entgegenzuwirken und somit das Bogenschießen für Maik Endler zu erleichtern, würden die Beine jetzt fixiert. Worin liegen die Vorteile? Das wöchentliche Training stärkt Endlers Rücken-, Brust- und Schultermuskulatur. Das Spannen und Aufziehen des Bogens hilft dem 36-Jährigen bei der Wiedergewinnung sowie der Erhaltung seiner Kraft und Muskulatur. Es ist ein Zusatz zur Physiotherapie, die er seit langer Zeit als Unterstützung wegen seiner Behinderung benötigt, schildert Conny Nordmann. Durch das Anvisieren der Zielscheibe und das kontrollierte Lösen des unter Spannung stehendes Bogens wird die Hand-Augen-Koordination geschult. „Wir sehen, dass Maik Fortschritte macht, und es ist bemerkenswert, mit welchem Ehrgeiz er an die Sache geht“, sagt Bernd Freyberg. Bogensport sei eine der ältesten Behindertensportarten und werde deshalb sehr häufig zur Rehabilitation eingesetzt. Den Bollstedter Schützenverein, dem die Bogenschützen angehören, gibt es seit dem Jahr 1859. Außer mit dem Bogen können im Verein auch Klein- und Großkalibersportwaffen sowie Pistolen und Gewehre geschossen werden. Insgesamt zählt der Verein nach eigenen Angaben über 70 Vereinsmitglieder. Im Schützenverein habe man sich dazu entschlossen, offen für Menschen mit und ohne Behinderung zu sein. www.sv-1859-bollstedt.de