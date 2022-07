Bothenheilingen lädt zum Oldtimertreffen

Bothenheilingen. Historische Traktoren, Kraftwagen, Autos und Zweiräder werden an diesem Wochenende zum Oldtimertreffen in Bothenheilingen erwartet.

Gut 100 historische Fahrzeuge, darunter jede Menge Traktoren, Kraftwagen und Zweiräder werden an diesem Wochenende zum Oldtimertreffen in Bothenheilingen erwartet. Wie die Traktorenfreunde Erhard Hof (von links), Heino Schneemann und André Hettenhausen von der Schlepperschmiede Bothenheilingen informieren, starte am Samstag, 9. Juli, um 13.30 Uhr die große Ausfahrt. Außerdem werde über das gesamte Wochenende viel für Kinder geboten. Hüpfburgen und Flurfahrten mit dem Traktor gibt es zu erleben.