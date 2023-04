In der Pflege werden verstärkt Pfleger gesucht. Andrii Petryk ist einer von ihnen.

Boys-Day lädt Jungen in den Awo-Seniorenwohnpark nach Schlotheim, um sich über Pflegeberufe zu informieren

Schlotheim. Beim Boys-Day können sich vorrangig Jungen über verschiedene Berufe im Unstrut-Hainich-Kreis informieren. Am 27. April ist das im AWO Seniorenwohnpark in Schlotheim möglich.

Am 27. April findet bundesweit der Informationstag „Boys-Day“ statt. Auch der Awo-Seniorenwohnpark in Schlotheim beteiligt sich und lädt Schüler von 9 bis 16 Uhr ein, sich vor Ort ein Bild vom Pflegeberuf zu machen. Neben der Möglichkeit, Fragen zu stellen, werden die Schüler als „Praktikanten für einen Tag“ den Fachkräften über die Schultern schauen und erhalten Einblicke in den Pflegealltag. Zudem können sich die Jungen über die Ausbildung sowie Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten informieren und erfahren, wie und warum hier moderne Medien wie Nintendo Wii und Senioren-PC zum Einsatz kommen.

Anmeldungen bis 20. April unter www.boys-day.de oder unter Telefon: 036201/98720