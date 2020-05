Vermutlich Brandstiftung führte am Samstagabend, 9. Mai, zu einem Feuer am Gebäude der Mühlhäuser Tafel am Güterbahnhof.

Brand am Gebäude der Mühlhäuser Tafel

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand am Gebäude der Mühlhäuser Tafel

Vermutlich Brandstiftung führte am Samstagabend, gegen 21 Uhr, zu einem Feuer am Gebäude der Mühlhäuser Tafel am Güterbahnhof.

Mühlhausens haupt- und ehrenamtliche Feuerwehrleute waren im Einsatz. Foto: Claudia Bachmann (Text) / Claudia Bachmann

Die Berufsfeuerwehr Mühlhausen und die ehrenamtlichen Kräfte der Kreisstadt hatten die Flammen schnell unter Kontrolle, hieß es von Einsatzleiter Andreas Hey. „Aber es war kein kleiner Brand; als wir eintrafen, standen drei Viertel der Fassade in Flammen, genauso wie das Vordach.“ Die Wehrleute hätten den Flachbau aufgebrochen, um nach explosiven Gegenständen im Inneren zu suchen. Die gab es nicht. Es seien ausschließlich Lebensmittel der Mühlhäuser Tafel gelagert worden.

Welchen Schaden das Feuer im Gebäudeinneren angerichtet hat, ließ sich Samstagabend noch nicht sagen.

Die Mühlhäuser Tafel besteht seit Juli 1998 unter der Trägerschaft des Diakonischen Werkes Eichsfeld-Mühlhausen. Dessen Geschäftsführer, Reiner Engel, machte sich noch Samstagabend ein Bild vom Ausmaß des Schadens. Die Mühlhäuser Tafel versorgt am Güterbahnhof in Mühlhausen zweimal pro Woche und über die Ausgabestelle in Schlotheim einmal wöchentlich rund 600 Erwachsene und 340 Kinder mit Lebensmitteln.