Bratapfelspaziergang in Schlotheim geplant

Schlotheim. Zum ersten Spaziergang mit Bratäpfeln und Punsch lädt die Mobile Jugendarbeit in Schlotheim ein. Dabei gibt es einige Überraschungen.

Zum ersten Bratapfelspaziergang auf dem Kultur-Natur-Pfad zwischen Schlotheim und Marolterode lädt Jugendarbeiter Tomm Reinhardt am Freitag, 25. November, um 17 Uhr ein. Wie es in einer Mitteilung heißt, sind alle Kinder und Jugendlichen aus der Region eingeladen. Treffpunkt ist die erste Informationstafel am Naturpfad in Schlotheim. Bratäpfel und Punsch gibt es unterwegs. Taschenlampen und Lichterketten im Glas können mitgebracht werden und sollen für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Ein Mario-Barth-Double ist außerdem dabei. Gefördert wird das Projekt unter anderem vom Landkreis, vom Freistaat Thüringen, Demokratie leben und dem Bundesministerium für Familie.