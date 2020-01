Breitband: Ende 2022 ist der Landkreis ohne weiße Flecken

Ende 2022 sollen alle Haushalte im Unstrut-Hainich-Kreis ans schnelle Internet angeschlossen sein. Die letzten weißen Flecken werden jetzt mit einer Investition von zwölf Millionen Euro geschlossen. Den Ausbauvertrag unterzeichneten Landrat Harald Zanker (SPD) und Karsten Kluge von der Thüringer Netkom am Freitag in Mühlhausen.

Rund 1500 Haushalte in 13 Gemeinden im Kreis erhalten Glasfaserverbindungen. Auch 89 Unternehmen und Betriebe sowie 60 Schulen bekommen einen Anschluss mit einer Datenrate von bis zu einen Gbit/s. 600 Kilometer Glasfaser werden verlegt. Finanziert wird das Projekt über ein Ausbauprogramm, das Versorgungslücken beim schnellen Internet in Wohngebieten schließt, die mangels Wirtschaftlichkeit von Unternehmen der Telekommunikation nicht versorgt werden. Der Bund steuert dazu fast 7,7 Millionen bei, von der Thüringer Landesförderung kommen rund fünf Millionen. Die Thüringer Netkom GmbH in Weimar hatte nach einem mehrere Monate dauernden Ausschreibeverfahren den Zuschlag für den Bau bekommen. Das Unternehmen versorgt im Landkreis bereits 65 Orte, unter anderem Mühlhausen und Bad Langensalza.

„Zwei Jahre Arbeit und dann dauert es keine 30 Sekunden“, scherzte Zanker nach der Vertragsunterzeichnung. Denn das 2017 gestartete Projekt hatte sich lange verzögert. Unter anderem weil der Bund das Programm auf die Schulen erweiterte. „Ich bin froh, dass wir diese Ehrenrunde gegangen sind“, sagte der Landrat im Hinblick auf die Kritik, die wegen der Verzögerung aufgekommen war. Denn durch die Umplanung können nun die Glasfaserverbindungen direkt in Gebäude und Wohnungen gelegt werden.

Das Schließen der weißen Flecken beim Breitbandausbau sei ein Puzzleteil für die Stärkung des ländlichen Raums. Denn gerade die Region brauche ein leistungsfähiges Internet, um sowohl für Wirtschaftsunternehmen als auch für die Einwohner attraktiv zu bleiben, sagte Zanker.

Laut Karsten Kluge, Geschäftsführer der Thüringer Netkom, erfolgt jetzt die Detailplanung mit den 13 Gemeinden. „Ziel muss es sein, dass Ende des Jahres der Bagger rollt.“