Breitsülze nach Feierabend

Nach Feierabend nimmt man den Arbeitsdank entgegen und macht sich auf den Weg zum Eigenheim, wo man sein Ledernes Käppchen an den Haken hängt und bei der Breitsülze zum Abendessen die Angetraute keck Hinter der Ha(a)rwand hervorlunzt. Nun ja, auch wenn der Einstieg in diesen Kolumne seltsam anmutet, so ist er doch der ehrenwerte Versuch, möglichst viele bemerkenswerte Mühlhäuser Straßennamen in einem Satz unterzubringen.

Heimatkundige werden kein Problem haben, sie herauszufiltern. Es sind sechs. Inspiriert dazu hat mich, als jemand, der noch nicht so lange in der Hanse-, freien Reichs- und Kreisstadt tätig ist, die örtliche Vielfalt an recht kurios anmutenden Straßennamen, die mir auf einer Liste ins Auge fielen. Zu den Katzentreppen, Kruchenplan, Hinter der Thälmannstraße, Am Heiligen Damm heißen hier die Örtlichkeiten. Poetenstieg, Im Zich, Im Schmalzholz, Scherzengasse – und all diese für Fremde fremden Namen haben bestimmt spannende Erklärungen. Zum Beispiel die Wenige Herrengasse: Wohnten hier einst nur wenige Herren oder Typen, für die es einfach nicht zum solchen reichte? Klar bleibt: Täglich sind hier Menschen nach Feierabend auf dem Weg zum Eigenheim, das sich Nach Feierabend oder im Weg zum Eigenheim findet.