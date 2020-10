Die Bürgerinitiative (BI) Bruchstedt will ihren Antrag zu den Tonaufnahmen in Gemeinderatssitzungen noch einmal prüfen. Die Fraktion hatte die Zulassung von Mitschnitten gefordert, damit diese beim Anfertigen von Protokollen zu Rate gezogen werden können.

Wie der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt, Thomas Frey, kürzlich deutlich machte, sei die Verwaltung wegen des hohen Aufwands personell nicht in der Lage, die Sitzungen wortwörtlich wiederzugeben. Wenn Wortprotokolle gefordert würden, müssten die Niederschriften auch aus dem Gemeinderat kommen.

In den meisten kleinen Kommunen in Thüringen werden in den Sitzungen lediglich Ergebnisprotokolle erstellt. Heißt: Nicht jede Wortmeldung wird dokumentiert, sondern vor allem die Resultate bei Abstimmungen. In der VG werden die Protokolle von Mitarbeitern der Verwaltung angefertigt, die laut Frey dafür entweder Sitzungsgeld bekommen oder die Arbeit mit Freizeit ausgleichen können.

Laut Walter Montag von der BI gehe es aber nicht um Wortprotokolle, sondern lediglich darum, dass die Mitschnitte bei Unstimmigkeiten herangezogen werden könnten. Das solle den Protokollanten die Arbeit erleichtern. Die BI will ihren Antrag entsprechend überarbeiten.