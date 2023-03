Brückenbau zwischen Zella und Helmsdorf hat begonnen

Zella. Bauwerk zwischen Zella im Unstrut-Hainich- und Helmsdorf im Eichsfeldkreis wird ersetzt.

Begonnen haben die Bauarbeiten an der Brücke der Kreisstraße 504 zwischen Zella und Helmsdorf. Die Straße ist deshalb seit Ende Februar gesperrt. Es gibt eine Umleitung. Die Arbeiten sollen bis Ende Mai dauern. Dass der Baubeginn länger auf sich warten ließ, begründete der Landrat in seinem jüngsten Bericht an den Kreistag damit, das es bei den Betonfertigteilen Lieferschwierigkeiten gab – die seien nun behoben.